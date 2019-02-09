Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Алтайский край в ночь на субботу, 9 февраля, пережил очередное "дно холода" – температура местами в регионе опускалась ниже -40 градусов.
Отметим, что в феврале наш регион пережил уже три волны аномальных морозов – в самом начале месяца, 5 числа и сейчас. Далее, согласно прогнозу синоптиков, температура в крае будет понемногу нарастать.
Днем 9 февраля в регионе будет -20...-25 градусов, местами в предгорьях -12...-17 градусов. В крае будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман.
Ветер ожидается юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 12 метров.
В Барнауле сегодня будет без осадков, на дорогах гололедица, утром возможна изморозь. Дневные температуры составят -20...-22 градуса.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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