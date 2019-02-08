Работники барнаульского водоканала завершили работу по ликвидации повреждения водопроводной сети в районе здания №54 на улице 2-й Строительной.
Водоснабжение потребителей полностью восстановлено.
Возвращают воду в дома горожан, которые терпели неудобства из-за коммунальной аварии по адресу Островского, 62.
По последним сведениям, все еще продолжаются работы по ликвидации последствий порыва водопровода на улице Профинтерна в районе пересечения здания №24.
Предполагается, что проблему устранят ближе к ночи – около 22:00.
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