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Вредно ли отбеливать зубы и чистить их электрощеткой: советы стоматолога-боксера

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Барнаульский стоматолог дал советы по уходу за зубами

Сегодня, 9 февраля, в мире празднуется Международный день стоматолога. Нельзя отрицать, что зубы – это важная часть нашего организма. Их состояние влияет на пищеварительную систему, иммунитет и многое другое. Специально к этому празднику Amic.ru поговорил со стоматологом-терапевтом стоматологической поликлиники №3 Барнаула Алексеем Речицким. Врач ответил нам на распространенные вопросы по уходу за ротовой полостью.

Корр.: Алексей Владимирович, расскажите о себе. Почему вы выбрали профессию стоматолога?

А.В.: Я родился в городе Усть-Каменогорске в Казахстане. Мой отец – тренер, мастер спорта, заслуженный тренер Казахстана по боксу и кикбоксингу. Конечно же отцовский пример очень повлиял меня, я занимался спортом, увлекался боксом. Но мамин пример оказал на меня большее влияние и я, как и она, пошел в медицину. Кроме того, я всегда хотел помогать людям, да и медицина мне нравилась с детства. Поэтому в 2006 году, закончив 11 классов школы, я решил поступать в Алтайский государственный медицинский университет. Отучившись в университете, я пришел в стоматологическую поликлинику № 3. Я получаю удовольствие от своей работы, я здесь уже семь лет, и особенно здорово, когда ты видишь результат своих трудов.

Корр.: В последнее время люди стали более тщательно следить за своим здоровье и в том числе уделять внимание здоровью и виду своих зубов. Популярной стала процедура отбеливания зубов. Полезно ли это?

А.В.: Существует фотоотбеливание, отбеливание в домашних условиях, химическое и лазерное отбеливание.

Для отбеливания в домашних условиях существуют специальные каппы, также есть карандаши, полоски. Но здесь нужно знать меру. И это не имеет долговременного эффекта. А лазерное отбеливание и фотоотбеливание дает более продолжительный результат. Но и тут лучше не усердствовать. Можно просто убирать налет ультразвуком и чистить зубы.

Корр.: Как ухаживать за зубами в домашних условиях, чтобы сохранить их здоровье?

А.В.: Нужно чистить зубы два раза в день: утром и вечером, по 3-4 минуты. Также обязательны посещения стоматолога раз в полгода. Если есть заболевания десен, то посещать стоматолога нужно чаще. Не пренебрегайте зубной нитью и ополаскивателями. Также раз в год следует делать профессиональную чистку зубов.

Корр.: А когда лучше чистить зубы? Одни врачи говорят, что до завтрака, а другие, что после.

А.В.: Да, такая дискуссия есть. Некоторые говорят, что даже если вы почистили зубы вечером, то утром у вас все равно образуется налет.

Но если вы не почистите зубы после завтрака, то пища остается в ротовой полости и гниет. В итоге врачи пришли к выводу, что перед завтраком нужно пользоваться ополаскивателем. А через 30-60 минут чистить зубы. Но для этого нужно время, не у всех оно есть. Я, если честно, чищу зубы после завтрака и пользуюсь ополаскивателем и перед сном.

Корр.: Всегда ли состояние зубов зависит только от личной гигиены? Или на это влияют наследственные факторы, или что-то еще?

А.В.: На состояние зубов влияет много факторов: генетическая предрасположенность, наследственность, гигиена полости рта (это самое основное), а также питание, географическая составляющая.

Корр.: И как географическая составляющая влияет на состояние зубов?

А.В.: К примеру, нехватка в питьевой воде фтора может способствовать развитию кариеса. Зубы становятся более хрупкими.

Корр.: А какая еда может быть вредной для зубов?

А.В.: Это напитки с красителями, апельсиновые соки, семечки. Если сразу после употребления таких напитков чистить зубы, эмаль повредится. Нужно подождать хотя бы час. Кока-кола разрушает эмаль и способствует возникновению кариеса вне зависимости от времени ее употребления.

Корр.: Обязательно ли использовать жвачку после каждого приема пищи?

А.В.: Можно это делать, но лучше не усердствовать, жевать ее нужно 10-15 минут. Иначе образуется желудочный сок и это может перейти в гастрит и язву желудка.

Корр.: Сейчас в тренде инновационные щетки. Действительно ли они лучше чистят зубы, чем обычные? Вы бы советовали пользоваться ими?

А.В.: Да, эти щетки чистят зубы лучше. Существует ионная зубная щетка, которая имеет внутри себя стержень и этот стержень покрыт диоксидом титана. Он способствует улучшению, нормализации кислотности в полости рта. Когда вы чистите зубы, она выделяет отрицательные частицы анионов. Также при использовании этой щетки лучше усваивается кальций и фтор, которые содержатся в зубной пасте, исчезает запах изо рта. Эта щетка скорее подойдет для детей. Они часто чистят зубы меньше, чем нужно. А она может почистить зубы и за меньшее время.

Есть еще ультразвуковые зубные щетки. Такая щетка состоит из моторчика, который расположен внутри, также внутри под щетинками имеется пьезокерамическая пластинка. Она подает колебательные волны высокой частоты. Щетка может делать до 100 миллионов движений в минуту и лучше чистит зубы в труднодоступных местах. В общем, она быстрее и эффективнее счищает налет. Подойдет для взрослых и пожилых людей.

Также существуют умные зубные щетки, которые связываются по Bluetooth со смартфоном, чтобы показать вам, насколько хорошо вы чистите зубы. Такие щетки подходят и для постоянного использования.

Корр.: А вы сами какой щеткой пользуетесь?

А.В.: Электрической. (смеется)

Корр.: Сейчас многие устанавливают себе виниры. Но бытует мнение, что в результате установки виниров зубам наносится непоправимый вред. Действительно ли это так?

А.В.: Я считаю, что не стоит отказываться от этой процедуры, если она действительно вам нужна. Никакого вреда она не несет. Виниры бывают керамические и композитные. Керамические изготавливаются зубным техником. Сначала врач препарирует, обрабатывает зуб, обтачивает его где-то на полмиллиметра, снимает оттиски, отливает гипс. Уже после этого зубной техник изготавливает винир и устанавливает его. Композитные виниры – это альтернатива винирам из керамики. Они делаются всего за один визит к стоматологу, без снятия слепков, прямо во рту у пациента.

Существуют еще и люминиры. Это совсем тонкие пластинки. Но они изготавливаются в США. Бывает, что пациент снимает оттиск зуба и отправляет модель в Америку и его изготавливают там и отправляют пациенту.

Виниры можно устанавливать при диастеме, так в простонародье называют промежутки между зубами, так можно их прикрывать. Также винирами можно прикрыть дефекты пломб или меловидные пятна на зубах.

Вреда зубам это не несет, зуб обтачивается совсем немного. А для установки люминиров зубы вообще не обтачиваются.

Корр.: Может ли винир сломаться?

А.В.: Он очень крепкий. Таких случаев практически не бывает.

Корр.: Вы бы сами рекомендовали эту процедуру?

А.В.: Да. У меня у самого есть виниры.

Корр.: Какие новинки в стоматологии появились в последнее время? Что сейчас в тренде?

А.В.: Сейчас пользуется популярностью имплантация зубов. Но чтобы качественно провести эту процедуру, необходим аппарат компьютерной томографии. В нашей поликлинике компьютерный томограф был установлен первым в крае. Он позволяет определить толщину кости для будущей установки импланта. Если делать рентген, то произойдет наслоение и плохо будет видно именно толщину кости для имплантоустановки. Также КТ используется в сложных ситуациях при лечении каналов. Он значительно упрощает работу врачей.

Сейчас ученые говорят о таких технологиях будущего, как 3D-принтеры. Они уже есть, но они изготавливают конструкции из металла, из пластмассы, но скоро будут изготавливать керамические изделия, в том числе и протезы.

Еще одна технология будущего – регенерация ткани зубов стволовыми клетками. Эта процедура еще активно изучается японцами. Говорят, если в детстве удалить молочный зуб, то оттуда можно взять стволовую клетку. Во взрослом возрасте из этой клетки можно вырастить зуб и вставить его вместо импланта. Этот метод уже прошел испытания не на людях, но они имели успех.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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