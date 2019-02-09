Кастинг Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2019" пройдет в Барнауле. Информационный портал Amic.ru стал информационным партнером этого масштабного проекта.

Участие смогут принять офисные сотрудницы компаний Барнаула и Алтайского края. Главный приз в 10-м юбилейном сезоне конкурса – 2 000 000 рублей. Учредитель и генеральный спонсор – компания "Комус". Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

Как заявляют организаторы, члены жюри не стремятся судить конкурсанток лишь по красоте и выбирать победительницу только по красивой улыбке. Чтобы пройти в финал и стать победительницей, необходимо продемонстрировать свою сообразительность в профессиональной сфере: финансовой, управлении персоналом, менеджменте, рекламе, юриспруденции и других.

2019 год стал юбилейным для конкурса. Уже 10 лет, как представители оргкомитета во главе с генеральным спонсором конкурса компанией "Комус" выбирают самую сообразительную и привлекательную представительницу офисных профессий.

Что нужно знать о кастинге в Барнауле?

1. Чтобы стать участницей, нужно заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис" (www.missoffice.ru/anketa.php) до 23 марта.

2. Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

3. Победительницы кастинга получат возможность представить Барнаул на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (после налогообложения, налог оплачивает организатор, – прим. ред.), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус". Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

4. Участие в кастинге бесплатное!

5. Место проведения кастинга в Барнауле: ТРЦ Galaxy, проспект Строителей, 117.

6. Дата проведения: 23 марта, начало в 15:00.

По итогам 43-х региональных кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которых допустят к интернет-голосованию за выход в полуфинал. Лишь 30 финалисток будут приглашены в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием "Мисс Офис – 2019".

"Предложение принять участие в кастинге совершенно случайно я получила от коллег. Времени на долгие раздумья не было: я прошла кастинг, затем – интернет-голосование, а потом отправилась на финал в Москву! "Мисс Офис" – это Вселенная. Вселенная, полная эмоций, стараний, терпения, радости и сопереживания. Отбросьте сомнения и страхи, если вы хотите встряхнуть свою жизнь, обрести новых друзей и уверенность в себе, тогда не бойтесь сделать шаг!", – напутственные слова победительницы "Мисс Офис – 2018" Алены Титовой, офис-менеджера компании STIHL из Екатеринбурга.

К слову, среди бывших участниц конкурса "Мисс Офис" были сотрудницы таких компаний, как: "Газпром", Сбербанк России, Банк ВТБ, "БиЛайн", РЖД, "Оборонэнерго", ПАО "НК "Роснефть", Центральный банк РФ, STIHL и многие другие.

* Международный конкурс красоты "Мисс Офис" – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель конкурса – популяризация образа успешной деловой женщины. За девять лет в оргкомитет конкурса пришло более 108 000 заявок от участниц. Конкурс состоялся в 71 субъекте РФ и стране ближнего зарубежья. Онлайн-трансляцию финала 2018 года посмотрели более 1,5 миллиона человек.