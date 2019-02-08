Пресс-служба Домодедово прокомментировала столкновение самолета рейса "Тюмень – Москва" с мачтой освещения, случившееся вечером 6 февраля.
"При рулении по перрону на место стоянки самолёт задел мачту освещения, — рассказали в аэропорте. — Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа".
По словам сотрудников пресс-центра Домодедово, инцидент не создал никаких помех для движения других лайнеров и аэродромной спецтехтехники.
В результате никто не пострадал. В причинах случившегося разбирается специальная комиссия.
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