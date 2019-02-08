55-летнюю жительницу Омска в шестой раз будут судить за организацию проституции, сообщает региональное ГУ МВД России.
Как установлено правоохранителями, она распространила свой контактный номер среди администраторов омских саун, бань и гостиниц.
Сотрудникам заведений за каждый переданный заказ полагалась часть суммы, выплаченной клиентами за интимные услуги.
Доставку девушек "легкого поведения", их защиту, а также прием звонков из саун и распределение выручки обвиняемая брала на себя.
Очередной факт незаконной деятельности омички установлен 29 ноября 2018 года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в одной из саун в Советском округе.
Там задержали 22-летнюю жительницу Тюменской области, оказывающую секс-услуги, а вместе с ней и ее сутенершу.
Как выяснилось, подозреваемая занимается организацией занятия проституцией уже около 15 лет и уже 4 раза привлекалась к уголовной ответственности.
Пока велось расследование, за сутенерство ее осудили в пятый раз. Суд приговорил ее к году лишения свободы.
Не исключено, что шестой по счету суд за аналогичное преступление превратит условное наказание в реальное. Напомним, что санкции за организацию занятий проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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