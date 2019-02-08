Госавтоинспекция ввела очередную меру, чтобы снизить загруженность дорог Москвы, сообщает официальный сайт ведомства.
"И утром и вечером наблюдается одна и та же проблема – некоторые водители игнорируют Правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят, — акцентировали внимание на проблеме в ведомстве. — Таким образом, когда другому направлению загорается зеленый, им просто-напросто некуда ехать, им "заблокировали" движение".
Чтобы решить ее, на 103 самых загруженных перекрестка нанесли специальную разметку – "вафельницу", на которой нельзя останавливаться.
За остановку в таких местах продолжительностью более 5 секунд, водителей будут карать штрафом в 1,5 тысячи рублей.
С 1 марта текущего года такие нарушения будут регистрировать специальные комплексы видеофиксации.
В качестве доказательства вины автовладельца сохранятся фотографии и видеозапись момента остановки на "вафельнице".
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