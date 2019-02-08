Накануне вынесен приговор по делу бывшего директора одного из профессиональных училищ Барнаула, который обвинялся во взятке в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено судом и следствием, руководитель образовательного учреждения в 2013 году получил 85 тысяч рублей взятки от предпринимателя.
За это от лица возглавляемого им ПУ он заключил с ним контракт на поставку комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря для детей-сирот, которые обучаются в училище, находясь на полном государственном обеспечении.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде 170 тысяч рублей штрафа и 2 лет условного лишения свободы.
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