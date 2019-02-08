МИД России сделал официальное заявление об отказе отправлять российских наблюдателей на выборы президента Украины.
Украинский МИД ранее проинформировал бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) об отказе в соответствующей аккредитации граждан РФ.
В связи с этим заявлением и опасением за безопасность представителей страны, решено воздержаться от их отправки в соседнее государство.
"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ. – Киевские власти, по сути, вытерли ноги об эти стандарты, продемонстрировав в очередной раз полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами".
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон, фактически запрещающий россиянам наблюдать за соблюдением законодательства на государственных выборах.
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