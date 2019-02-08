Главный амбассадор Reebok Classic в России рэпер Oxxxymiron прореагировал на всколыхнувшую социальные сети рекламную фотосессию #нивкакиерамки с участием создательницы издания Breaking Mad и телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой.
"Как главное лицо Рибок могу сказать, что им нужно было сесть и подумать", — написал музыкант в своем Twitter.
Пользователи сочли пост проявлением юмора и сразу вспомнили самый скандальный из слоганов на кадрах с моделями: "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".
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