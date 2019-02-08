Пожар на базе футбольного клуба "Фламенго" в бразильском городе Рио-де-Жанейро утром 8 февраля унес жизни 10 человек, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на O Globo.
Четверо погибших были воспитанниками местной академии, еще двое – юные дарования, прибывшие в клуб на просмотр, четверо – работники базы.
Еще три подростка получили сильные ожоги и госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, здание загорелось ранним утром, когда футболисты в возрасте от 14 до 17 лет еще спали в нем.
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