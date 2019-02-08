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Жители Японии сдали 50 тонн гаджетов на чеканку олимпийских медалей

, ИА "Амител"
Оргкомитет летней Олимпиады в Токио завершает сбор техники на переработку
Собранные гаджеты пошли на изготовление олимпийских медалей / Фото: pixabay.com

Собранные гаджеты пошли на изготовление олимпийских медалей / Фото: pixabay.com

Менее двух лет потребовалось жителям Японии, чтобы собрать 50 тонн электронных устройств, сообщает inforos.ru.

По всей стране открыли четыре тысячи приемных пунктов, для того чтобы собранные гаджеты пошли на изготовление олимпийских медалей.

Из устройств требовалось извлечь 7 тонн золота, серебра и бронзы. Необходимый запас последнего металла уже обеспечен.

Для того чтобы извлечь из ненужной техники оставшиеся 15% серебра и 6% золота, у японцев еще время есть. Сбор завершится 31 марта.

Отметим, что летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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