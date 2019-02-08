Менее двух лет потребовалось жителям Японии, чтобы собрать 50 тонн электронных устройств, сообщает inforos.ru.
По всей стране открыли четыре тысячи приемных пунктов, для того чтобы собранные гаджеты пошли на изготовление олимпийских медалей.
Из устройств требовалось извлечь 7 тонн золота, серебра и бронзы. Необходимый запас последнего металла уже обеспечен.
Для того чтобы извлечь из ненужной техники оставшиеся 15% серебра и 6% золота, у японцев еще время есть. Сбор завершится 31 марта.
Отметим, что летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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