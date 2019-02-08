Рекордное число кандидатов зарегистрировано на выборах президента Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК государства.
Украинцам предстоит сделать выбор из 44 претендентов на пост главы страны.
Примечательно, что до этого за всю историю президентских выборов максимальное количество кандидатов в президенты было в 2004 году. Тогда в бюллетени включили 24 фамилии.
Стоит отметить, что рекорд вполне мог быть побит даже трехкратно. Документы к участию в голосовании подал 91 человек, но большинство из них не прошли "фильтрацию".
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