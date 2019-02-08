Американская компания Apple пообещала удалить из магазина приложений все программы, использующие платформу Glassbox, позволяющую делать захват и запись экрана гаджета пользователя, сообщает inforeactor.ru.
В первую очередь в черный список производителя iPhone попали приложения для бронирования отелей и авиабилетов, работы с банками.
В частности, речь идет о Air Canada, Singapore Airlines, Expedia, Abercrombie & Fitch.
Уличенных в "шпионаже" программ спасет только обнародование потенциально вредоносной части кода для проведения инженерного анализа либо полное удаление указанной части.
Напомним, ранее специалисты выразили опасения, что слежка за экранами может привести к утечке персональных данных, включая вводимые пароли и номера банковских карт.
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