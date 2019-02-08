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Apple удалит шпионящие за пользователями приложения из App Store

, ИА "Амител"
Компания составила черный список программ, записывающих картинку экранов смартфонов
Apple пообещала удалить из магазина приложений все программы, использующие платформу Glassbox / Фото: pixabay.com

Apple пообещала удалить из магазина приложений все программы, использующие платформу Glassbox / Фото: pixabay.com

Американская компания Apple пообещала удалить из магазина приложений все программы, использующие платформу Glassbox, позволяющую делать захват и запись экрана гаджета пользователя, сообщает inforeactor.ru.

В первую очередь в черный список производителя iPhone попали приложения для бронирования отелей и авиабилетов, работы с банками.

В частности, речь идет о Air Canada, Singapore Airlines, Expedia, Abercrombie & Fitch.

Уличенных в "шпионаже" программ спасет только обнародование потенциально вредоносной части кода для проведения инженерного анализа либо полное удаление указанной части.

Напомним, ранее специалисты выразили опасения, что слежка за экранами может привести к утечке персональных данных, включая вводимые пароли и номера банковских карт.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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