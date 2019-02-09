Рыбы продемонстрировали способность узнать себя в зеркальном отражении, чем очень сильно удивили ученых, сообщает naked-science.ru.
Дело в том, что "зеркальный тест", который с легкостью одолели рыбы, демонстрирует у животных наличие самосознания.
Его прохождение считается одним из подтверждений, что существо высокоразвитое. Например, даже кошки показывают противоречивые результаты, хотя многие люди считают их "умными".
Сам тест заключается в следующем: на животное незаметно крепится какой-либо яркий предмет, который он не может увидеть прямым зрением.
Затем существо подводится к зеркалу, и в отражении замечает ту самую яркую деталь.
Если испытуемый осознает, что видит себя, то пытается сбросить чужеродный элемент.
Неизвестно, чем руководствовались ученые, решившие проверить, смогут ли пройти этот тест рыбы, ведь на первый взгляд шансы на это были минимальными.
Но к удивлению экспериментаторов, губаны-чистильщики, обитающие в коралловых рифах, узнали себя в отражении.
Они замечали помещенную на тело метку, но поскольку удалить ее ртом не могли, обтирались боками о твердые предметы. Если метка была прозрачной и невидимой в зеркале, такого поведения они не демонстрировали — как и если в аквариуме вовсе не было зеркала.
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