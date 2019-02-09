После непродолжительной болезни в кругу близких родственников скончался известный английский актер Альберт Финни, сообщает BBC. Ему было 82 года.
Финни пять раз номинировался на "Оскар", трижды получал премии BAFTA и "Золотой глобус".
Зрителям он запомнился ролями в фильмах "Крупная рыба", "Перекрёсток Миллера", "Том Джонс", "Эрин Брокович" и "Ультиматум Борна".
Критики высоко оценили его роль Эркюля Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в „Восточном экспрессе“. А за исполнение роли Уинстона Черчилль в одноименном телесериале удостоился Финни удостоился сразу нескольких наград, в том числе и "Эмми".
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