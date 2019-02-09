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Храм на родине Калашникова может стать одним из красивейших в России

, ИА "Амител"
Возможно, на освящение церкви приедет сам патриарх всея Руси

В Алтайском крае в 2019 году откроется храм, который может стать одним из самых красивых России. Речь идет о церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья. Ее реставрация длилась пять лет и, наконец, близится к завершению. Торжественное открытие и церемония освящения храма назначены на 25 октября 2019 года. И, возможно, освящение церкви проведет сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отметим: именно в этой церкви крестили ребенком Михаила Калашникова, впоследствии ставшего великим оружейником. И именно его фонд по большей части финансирует реконструкцию святыни. Поэтому вполне символично, что откроется храм в год 100-летнего юбилея знаменитого конструктора.

Церковь по "особому рецепту"

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья была построена на деньги прихожан в 1904-м году. Для села, которое довольно далеко расположено от столицы региона, возведенный храм был удивительно масштабным величественным. Не каждый город мог похвастаться такой красотой.  

Интересно и то, что стены храма возводили из кирпича, который по особой технологии изготавливали местные жители — братья Овчаровы. И таким крепким оказался этот кирпич, что, как рассказывают жители села, в 1934 году, когда в советское время церкви уничтожали по всей территории СССР, храм в Курье разрушить до основания не смогли, как ни старались. Смогли разобрать только верхнюю часть. И произошло это, как утверждают сельчане, только потому, что эта часть храма была сложена из кирпичей, при изготовлении которых не хватило "секретного ингредиента" — куриных яиц. Яйца в тот период собрали со всей округи под чистую.

Раствор для кладки фундамента церкви готовили из речного песка с известью, выжженной из камня, добытого в карьере Черепановского рудника. 

Колокола для церкви частично отливали мастера Змеиногорска, а самый главный колокол заказывали на Урале. Стены церкви Знамения были богато расписаны. Для этого приглашали известных мастеров того времени.

В середине 30-х церковь все-таки была закрыта, с нее сняли купола и разобрали главы. Связана с этим и страшная история. Один из разрушителей храма заплатил жестокую цену за свое рвение: упавший с крыши крест придавил насмерть его маленькую дочку.

Во времена СССР здание не пустовало: сначала здесь сделали зернохранилище, а затем разместили местный дом культуры.

И даже спустя столетие реконструкторам не потребовалось возводить заново стены – они хорошо сохранились.

Единственная в стране

В 1989 году объект по решению Алтайского краевого Совета народных депутатов принят на государственную охрану как как памятник архитектуры регионального значения "Церковь Знамения".

Реконструировать храм решили в 2000-е годы. Реставрационные работы ведутся на средства Фонда "Малая Родина М.Т. Калашникова", который был создан в 2009 году при участии самого конструктора.

Проект реставрации в 2011-м году представила архитектурная мастерская Тоскина при участии творческой мастерской архитектора Петра Анисифорова. Авторы постарались максимально сохранить и воссоздать исторический облик храма.

К реконструкции приступили в 2014 году. Работы были масштабными и непростыми. Строители постарались восстановить кирпичную кладку стен храма, усилили здание монолитным железобетонным поясом, смонтировали плиты перекрытий и бетонных полов. Воссоздали объем звонницы и декоративные элементы фасадов.

Заново отстроили кровлю и воссоздали главы и кресты.

Судя по всему, главным украшением храма станет работа мастеров Колыванского камнерезного завода. Так, фасад здания украсили три трехметровых панно, выполненные в технике флорентийской мозаики, считающейся самым сложным видом монументальной живописи.

И в этой же технике выполнены колыванскими мастерами мозаичные каменные иконы, алтарь храма, престол, Горнее место и жертвенник.  

Флорентийская мозаика состоит их деталей специально подобранного и вырезанного камня. При этом сначала художник прорисовывает полноцветный эскиз изделия в натуральную величину, а потом  подбирает камень, из которого оно будет состоять. Работа чрезвычайно кропотливая и требующая высочайшего мастерства и внутреннего чутья от художника. Но изготовление икон в этой технике – это то, что даже среди мастеров этого жанра считается "высшим пилотажем". Иконы создаются по строго определенному канону и отступить от него нельзя, даже если имеешь дело с твердым и упрямым камнем.  

"Это очень сложная работа, — рассказывают работники завода — Мы изготовили ионы, приезжают священники от Епархии и смотрят, все выверяют по специальным канонам. И если даже чуть-чуть где-то будет отличаться, то все – не возьму. И потому такие иконы из флорентийской мозаики сегодня делают единицы мастеров".

Колыванские мастера справились: иконы изготовили. И не только. Похоже, что таким богатым каменным убранством в скором времени сможет похвастаться только одна церковь в стране –  курьинская.

"Я думаю, что курьинская церковь будет такой единственной в России. Раньше каменным аналоем мог похвастаться храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Мы делаем поменьше, но у нас в церкви есть еще и трехметровые мозаичные панно, и престол, трон и жертвенник", — рассказал директор Колыванского камнерезного завода Андрей Михеев.

Сейчас строители завершают отделку храма. Кроме того в здании смонтировали водопровод, канализацию, системы отопления и электроосвещения. Даже установили основные светильники (паникадила).

Полностью все работы планируется завершить осенью 2019 года.  К осени же в храме ждут иконостас из 26 икон. Изготавливать его доверено мастерской "Палехский иконостас". Площадь иконостаса составит более 50 м2.

Чтобы колокол зазвонил

В настоящее время для звонницы храма отлито 7 колоколов. Осталось изготовить главный колокол – Благовест. На это требуется 600 тысяч рублей. По православной традиции, изготовление главного колокола всегда происходило на пожертвования верующих.

В Алтайском крае объявлен сбор средств для изготовления главного колокола-благовестника храма Знамения Пресвятой Богородицы в селе Курья. И каждый желающий может внести свою лепту в воссоздание храма.

"Восстановление и освящение Знаменского храма станет одним из главных событий, приуроченных к празднованию 100-летия Михаила Калашникова. Вновь отлитый на народные пожертвования колокол станет данью памяти великого сына России", — отмечают в Фонде "Малая Родина М.Т. Калашникова".

Реквизиты Фонда "Малая Родина М.Т. Калашникова"

ИНН 2254003619 КПП 225401001
ОГРН 1092202001352
Юридический адрес: 658320, Алтайский край,
Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, д. 52
Расчетный счет 40703810502180003091
Отделение №8644 Сбербанка России г. Барнаул
Почтовый адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106-а
к/сч 30101810200000000604
БИК 04173604
ИНН 7707083893
ОГРН 1027700132195
тел.: 8(38576)22-9-25, 22-1-51
Исполнительный директор Фонда: Филоненко Евгений Александрович

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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