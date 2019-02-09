Ученые Кембриджского университета провели эксперимент, призванный проверить, влияет ли последовательность потребления спиртного на последующее похмелье, сообщает "360" со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.
Для этого исследователи набрали 90 человек и разделили их на три группы.
Первая употребляла сначала пиво, а потом вино, вторая – наоборот, а третья – только один из этих напитков на свой выбор.
После того, как алкогольное опьянение становилось очевидным, людей укладывали спать. А наутро они описывали свои ощущения.
Затем испытуемые группы меняли местами, и они уже "дегустировали" напитки в другой последовательности.
В результате нескольких повторений экспериментаторы выяснили, что порядок потребления алкоголя никак не влияет на силу похмелья.
Главный фактор, от которого зависит сила мучений на следующий день – это степень опьянения. А потреблять вино, пиво, или поочередно – не так уж и важно.
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