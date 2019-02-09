Конфликт между двумя отрядами заключенных в самарской колонии перерос в массовые беспорядки с сожжением матрасов и мебели, сообщает ТАСС.
Инцидент случился в ИК-5 общего режима. Во время вывода на ужин поссорились два отряда осужденных, рассказывает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
"Были попытки устроить там драку, но они сразу же пресеклись, — уточнила омбудсмен. — В результате несколько заключенных в отряде разломали мебель и подожгли пару матрасов".
По информации пресс-службе УФСИН России по Самарской области итогом беспорядков стали ссадины и ушибы у 15 осужденных. Им оказана медицинская помощь.
На место происшествия незамедлительно выдвинулся руководитель регионального управления ФСИН Рамиз Алмазов. Также приглашены представители прокуратуры и ОНК.
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