Ульяновские полицейские начали проверку после появления информации о том, что из окна соседнего дома выбрасывают кошек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного главка МВД.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как из окна выбрасывают кошек с котятами. По словам автора видео, это произошло 7 февраля. Всего мужчина выкинул 19 животных. Видео по ссылке.
Как сообщают зоозащитники некоторые животные получили травмы, у нескольких котят — переохлаждение. Всех забрали волонтеры и развезли в круглосуточные стационары.
В конце 2017 года в России ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей. А при отягчающих обстоятельствах — например, если живодеры снимают издевательства и выкладывают фото и видео в интернет, — до пяти лет. Такое же наказание грозит и тем, кто издевается над животными в присутствии детей.
Комментарии