США ответили России на предложение уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Вооружение США не нарушает требований Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила американская миссия при НАТО в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, сообщает телеканал "360".
По словам миссии, договор не запрещает разрабатывать, испытывать и применять многократно используемое оружие. Термин "ракета", как считают в Штатах, относится только к одноразовым конструкциям.
Установка для пуска управляемых ракет Мк-41 также не соответствует ДРСМД, так как она "не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет".
По мнению американской стороны, договор о РСМД не ограничивает и ракеты-мишени, которые запускают для разработки систем ПВО, а не самих ракет.
Ранее Россия предложила США уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД. Речь шла об отказе от развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, которые проводят запуски крылатых ракет Tomahawk, и ракет-мишеней, аналогичных баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.
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