Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский у входа во львовский Дворец культуры вступил в словесную перепалку с протестующими участниками конфликта в Донбассе.
На видео видно, что бывшие военные преградили кандидату в президенты дорогу. Кто-то из них выкрикивал в сторону Зеленского оскорбительные высказывания.
Один из активистов вступил с кандидатом в президенты страны в перепалку, диалог проходил на повышенных тонах. Из толпы кто-то поинтересовался, считает ли Зеленский россиян братьями. Вопрос вызвал в толпе волну негодования.
"Россияне для нас не братья", – ответил Зеленский и скрылся во Дворце культуры.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По информации соцопросов, лидирующую позицию занимает Зеленский, далее расположилась Юлия Тимошенко.
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