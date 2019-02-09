Свежее рыбное филе стало социально значимым товаром

Филе и прочие виды рыбного мяса стали социально значимым товаром. Его реализация теперь облагается льготной ставкой НДС – 10%. Постановление правительства с такими изменениями вступает в силу 9 февраля, пишет "Парламентская газета".
Морепродукты в перечне налоговых "льготников" перечислены в отдельном разделе. До поправок в него уже входили почти три десятка наименований, в том числе рыба морская и пресноводная (свежая, охлажденная, мороженая, сушеная, вяленая, соленая и в рассоле), креветки, моллюски, водоросли, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, сухие рыбные супы и бульоны. Филе здесь также упоминается, но только замороженное, либо горячего или холодного копчения.
Постановлением правительства, которое вступает в силу 9 февраля, в этот перечень включена новая позиция: "Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное".
Напомним, что 10-процентная ставка НДС не распространяется на морские деликатесы – лосося и осетровых (в том числе их икру), мясо крабов и лангустов.
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