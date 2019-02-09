ПФР рассказал о способах увеличения пенсии по старости

В Пенсионном фонде России рассказали о способах увеличить размер пенсии по старости, пишет "Российская газета".
В первую очередь в ПФР напомнили о необходимости официального трудоустройства и честных выплат работодателя всех взносов в государственные внебюджетные фонды с полной заработной платы сотрудника.
При этом в фонде порекомендовали работникам контролировать отчисления, проверяя состояние своего лицевого счета на сайте или в отделении ПФР.
Кроме того, пенсия будет выше, если человек будет делать добровольные отчисления в рамках обязательного пенсионного страхования. Делать такие взносы могут индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, работающие за границей россияне или те, на кого не распространяется ОПС (например, супруг может делать отчисления за супругу-домохозяйку).
Также напомнили о возможности сделать перерасчет назначенной пенсии за периоды ухода за детьми. По итогам перерасчета за 2017-2018 год страховые пенсии в среднем увеличились на 417 рублей. Помимо этого, перерасчет возможен и в случае "изменения количества нетрудоспособных членов семьи на иждивении".
Кроме того, если человек решил отложить оформление пенсии по старости на несколько лет, то в будущем ему назначат более высокие выплаты.
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