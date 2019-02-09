Члены комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам в принятом в пятницу меморандуме заявили о неэффективности санкций против России, сообщает "Интерфакс".
"Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности", – говорится в документе.
По мнению парламентариев, эффективность антироссийских мер снизилась из-за отсутствия единой и последовательной стратегии в администрации США по России.
В заявлении отмечается, что в Москве научились снижать зависимость от западных стран, "ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам". Россия активно налаживает деловые и политические связи с КНР, Индией и Саудовской Аравией.
В комитете в том числе раскритиковали решение Министерства финансов США вывести из-под санкций En+, "Русал" и "Евросибэнерго", принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Парламентарии выразили опасение, что данный шаг приведет к попаданию этих фирм в "белые списки" с возможностью привлечения иностранного капитала.
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