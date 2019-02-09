Захарова рассказала о своем детстве, пути к успеху и женской силе

В преддверии Дня дипломатического работника, который традиционно отмечается 10 февраля, официальный спикер МИД Мария Захарова рассказала телеканалу "360" о своем детстве, профессиональном пути, секретах женской дипломатии и положении дел в мире.
Мария Захарова стала первой женщиной в российской истории, занявшей пост официального представителя Министерства иностранных дел.
"Для того, чтобы о нашем профессиональном празднике узнали, чтобы поздравления получили и ветераны, и те дипломаты, которые работают за рубежом, нужно поработать. Дома тоже обязательно отмечаем, тем более у меня и папа тоже связан с международными отношениями. Он востоковед, дипломат, сейчас продолжает работать — с 2018 года вновь в Шанхайской организации сотрудничества в Пекине", — рассказала Захарова.
В детстве, как она отметила, ей приходилось наблюдать за посольской жизнью изнутри: "Но, с другой стороны, мне всегда было интересно что-то связанное с творчеством, потому что мама искусствовед. Мне нравилось все, что было связано с журналистикой. Тогда телевидение не было развито как сейчас, но я смотрела все. Когда мы приехали в Китай в первый раз в 1981 году, смотрели телевизор, который как-то ловил китайские-японские каналы, я смотрела даже их. Я не понимала, но мне было интересно".
"Я подрабатывала "экскурсоводом" в начале работы в МИД. Не могу сказать, что это было на системной основе, но у меня были знакомые владельцы турагентств, к которым приезжали их партнеры из Китая. И они просили. Я пришла в 1998–1999 году работать в МИД, и зарплаты не было практически вообще. Ее хватало на то, чтобы купить единый проездной и несколько обедов в столовой, а все остальное — приходилось как-то выживать. У нас многие занимались переводами, кто-то занимался преподавательской деятельностью, хотя она тогда особо не приносила доходов", — рассказала Захарова о начале работы в МИД.
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