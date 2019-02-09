Министр просвещения Ольга Васильева в ходе поездки в Ингушетию заявила, что в рамках нацпроекта "Образование" профессиональную переподготовку пройдут 50% педагогов российских школ, передает ТАСС.
"Мы должны провести переподготовку 50 процентов наших педагогов школ, это, напоминаю, 242 тысячи человек. Переподготовка будет проводиться по тем предметам и областям, которыми они владеют", — сообщила Васильева.
По словам министра, с учителями будет проводиться систематическая работа, для них разработают методические пособия.
Также Васильева отметила, что планируется создать на базе новых школ "центры коллективного пользования, которые позволят реализовать образовательные программы гуманитарного и научно-естественного циклов".
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