Первый в России частный космодром, с которого будут запускать суборбитальные туристические ракеты, может появиться под Казанью или Нижним Новгородом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Сейчас ведутся переговоры с руководством регионов. "Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм находятся на завершающем этапе с двумя регионами (Татарстан и Нижегородская область). С каким регионом удастся раньше договориться, там будет развернута соответствующая площадка", — сообщает инсайдер.
Создание космодрома планируется для запуска туристов компанией "КосмоКурс". В компании отказались от комментариев.
Ранее в компании "КосмоКурс" заявили, что начнут доставлять на орбиту космических туристов в 2025 году. Полет будет длиться 15 минут. В невесомости туристы будут проводить около четырех минут.
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