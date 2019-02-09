Президент России Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в пятницу, 8 февраля.
В документе говорится, что председатель правления банка Греф удостоен награды за большой вклад в развитие и укрепления банковской системы страны, а также за добросовестную работу на протяжении многих лет.
8 февраля Герману Грефу исполнилось 55 лет. В предыдущие годы банкир был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Почета, Александра Невского и другими. К примеру, глава Сбербанка был награжден за вклад в победу Сочи в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2014 года.
Комментарии
Заслужил. Сделал много .
А почему не героя России? Юбилей все-таки!
По женским предпенсионер