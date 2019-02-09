Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина

Депутат Ленинградской области Владимир Петров призвал расследовать обстоятельства смерти поэта Александра Пушкина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аппарата депутата.
Александр Сергеевич Пушкин скончался 10 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Поэта похоронили в Святогорском монастыре Псковской губернии.
Петров написал письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По мнению депутата, "многие современники великого поэта, узнав о трагедии, высказывали предположение о неслучайности его гибели".
"Знавшие его даже высказывали предположение, что Александр Сергеевич мог стать жертвой заговора", — отмечает Петров.
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