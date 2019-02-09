Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

В Алтайском крае в пятницу вечером, 8 февраля, произошел пожар в частном доме в одном из сел Кулундинского района, после тушения которого были обнаружены тела троих человек, сообщает региональный СК.
По данным следствия, 32-летний хозяин дома и его знакомые 33-летние женщина и мужчина распивали спиртное.
"После того, как все уснули, загорелся диван, стоящий в комнате, предположительно, от непотушенной сигареты. Предварительной причиной смерти погибших могло стать отравление угарным газом", — говорится в сообщении ведомства.
На осмотр места происшествия выехала следственно-оперативная группа. Назначены ряд судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проводится доследственная проверка.
Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, на тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Сообщение о возгорании поступило в 23:00 (мест.) 08 февраля 2019 года. В 23:08 (мест.) пожар локализован, в 23:13 (мест.) ликвидирован.
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