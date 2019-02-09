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Адмирал ВМС США призвал "нанести удар первым" по России и Китаю

, ИА "Амител"
Адмирал, отвечая на вопросы о росте угроз в мире, призвал США проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина
Ричардсон призвал задуматься не только над тем, чтобы 'дать отпор' / Фото: thedrive.com

Ричардсон призвал задуматься не только над тем, чтобы "дать отпор" / Фото: thedrive.com

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Business Insider.

Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье.

Адмирал, отвечая на вопросы о росте угроз в мире, призвал США проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина. После того, как Россия "усилила контроль над ключевыми водными магистралями", для США "пришло время нанести удар первым", отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты должны задуматься не только над тем, чтобы "дать отпор", но и над тем, чтобы "надавить" самим в "паре регионов".

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", — заявил Ричардсон.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.02.2019 14:40
гость

Примитивный идиот!!!

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