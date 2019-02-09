Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году

Первая российская пилотируемая экспедиция должна отправиться на Луну в 2031 году, а затем такие полеты должны стать ежегодными, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
В пояснении указывается, что экипаж первой экспедиции должен будет отработать некие "операции деятельности космонавтов на Луне" и "выполнить работы по задачам РАН".
В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Экспедиция 2033 года должна будет совершить поездки на луномобиле на дальние расстояния и протестировать робототехнические комплексы.
На 2034 год намечено начало, а на 2035-й — продолжение строительства лунной базы.
Каждая экспедиция получила кодовое название — от М1 до М5. Их предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты — одна выведет на орбиту пилотируемый корабль, вторая — взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.
Пилотируемым полетам должны предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах — соответственно, с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом Луны пилотируемым кораблем.
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