Период аномальных холодов, длившийся в Алтайском крае с самого начала февраля, завершился – в регионе отменили штормовое предупреждение, действовавшее ранее из-за сильного мороза.
Минувшей ночью температура воздуха местами опускалась ниже -30 градусов, но о 40-градусных морозах уже речи не идет.
Днем 10 февраля местами в западных районах ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Температуры в светлое время суток составят -13…-18 градусов, местами в южных районах -7…-12 градусов.
Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.
В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице термометры покажут -14…-16 градусов. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
Отметим, что в целом морозная погода сохранится в крае до середины следующей недели, после чего ожидается более существенное потепление.
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