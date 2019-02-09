Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может "стать кошмаром" для российских Су, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Business Insider.
"У нас по этому делу черный пояс. Этот самолет предназначен для уничтожения Су", – заявил Хельгессон во время презентации истребителя в Финляндии.
По его словам, российские самолеты получили легендарный статус за превосходство в маневренности над американскими истребителями и способностью выполнять опасные фигуры высшего пилотажа.
Он подчеркнул, что США уповают лишь на стелс-технологии в борьбе с российскими истребителями, а Saab Gripen E может противостоять Су без этого.
В издании отметили, что Saab Gripen E не очень хорошо вооружен и не может становиться невидимым для вражеских самолетов и ПВО. Это далеко не самый быстрый или самый дешевый самолет. Но у него есть особенность, которая делает его кошмаром для российских истребителей – способности глушить радиосигнал.
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