Олени и лоси в США из-за смертельной болезни превращаются в зомби

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что болезнь, поражающая оленей и лосей, зафиксирована в 24 штатах, а также двух провинциях Канады, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.
Болезнь, формально называемая хроническим истощающим заболеванием, поражает головной и спинной мозг и вызывает резкое снижение веса, потерю координации и повышенную агрессию у животного.
С момента заражения и до появления первых симптомов может пройти несколько лет.
По словам людей, видевших зараженных животных, они действительно становятся похожими на зомби.
Эта болезнь впервые была обнаружена в дикой природе примерно 40 лет назад.
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