Британская корпорация Би-би-си объяснила появление на своем сайте баннера, изображающего Курильские острова как часть Японии, сообщает RNS.
Японская сторона в течение многих лет оспаривает принадлежность островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
На рекламное изображение обратили внимание пользователи Сети. На нем показана карта Японии, окрашенная ярким малиновым цветом. При этом к ней "присоединены" Курилы, обозначенные тем же цветом.
Представители Би-би-си утверждают, что изображение является частью рекламной кампании, которая уже завершилась.
"Содержание рекламы предоставляется рекламодателем и не имеет никакого отношения к редакционному контенту Би-би-си", — заявили представители корпорации, не уточнив, демонстрировалась ли данная реклама пользователям из России.
Аналогичный баннер размещен на сайте правительства Японии в разделе программы Invest Japan, созданной для привлечения иностранных инвесторов.
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