Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий заявил в эфире радиостанции RMF 24, что МИД даст канцелярии президента рекомендацию пригласить главу России Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, сообщает РИА "Новости".
Чихоцкий отметил, что окончательное решение по списку приглашенных примет президент Польши Анджей Дуда.
Памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, ежегодно проходят на полуострове Вестерплатте близ Гданьска, где 1 сентября 1939 года в 4:45 утра началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу. Утром 17 сентября в Западную Белоруссию и Западную Украину, которые тогда были частью Польши, вошла Красная армия.
Вторая мировая война стала крупнейшей в истории человечества. В нее было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 стран, а также на море. В 1944-1945 годах Красная армия освободила Польшу от немецких оккупантов, при этом потери советских войск составили около 600 тысяч человек.
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