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Депутат Госдумы припомнил случай в Барнауле, когда "разносил" законопроект

, ИА "Амител"
Нилов прокомментировал закон о фиксации гражданами нарушений ПДД на примере барнаульской учительницы
Нилов вспомнил барнаульскую учительницу, которую увольняли за фото в купальнике / Фото: duma.gov.ru

Нилов вспомнил барнаульскую учительницу, которую увольняли за фото в купальнике / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя закон о фиксации гражданами нарушений ПДД, заявил, что в парламенте опасаются хайпа, когда можно дойти до идиотизма, как в случае с учителем в Барнауле, сообщает ИА REGNUM.

"Ищут хайп и занимаются самопиаром. Когда в Барнауле учительница — спортсменка, которая занимается водными зимними видами спорта, с наградами в закрытом купальнике сфотографировалась, какой-то умник направил директору фотографию, ее директор вызвал и потребовал написать заявление увольняться по собственному желанию. И здесь можно дойти до идиотизма", — заявил Нилов.

Таким образом депутат прокомметировал законопроект о праве граждан РФ, зарегистрированным на портале госуслуг, при помощи программного обеспечения фиксировать нарушения ПДД. Предполагается, что на основании данных будут штрафовать нарушителей.

Законопроект, позволяющий "народным инспекторам" штрафовать нарушителей ПДД без протокола, по факту фиксации нарушений на специальном портале, Госдума приняла в первом чтении. Реализация законопроекта потребует в течение трех лет дополнительных ассигнований из федерального бюджета на закупку серверного оборудования и приобретение услуг связи в сумме 2 млрд. 699 млн. рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.02.2019 18:03
- гость -

ВСё это очень "важно". Так нраждан приучают к управлению государством. Как в известные времена 30- 40 х годов прошлого века - 4 млн. доносов, а виноват ИВС!!!

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