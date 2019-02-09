59-летний предприниматель Шахин Сафаров умер в барнаульской тюрьме от острой сердечной недостаточности за 10 дней до освобождения, сообщает haqqin.az.
Отмечается, что с 90-х годов Сафаров занимался бизнесом в Ханты-Мансийске, где был владельцем фабрики по пошиву рабочей и специальной одежды. Также у него был бизнес в сфере строительных материалов.
В 2007 году Сафаров был задержан в Казахстане по обвинению в контрабанде. В том же году суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бизнесмен отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Барнаула.
Отбыв почти весь срок наказания, Сафаров готовился выйти на свободу, однако за 10 дней до освобождения скончался от сердечного приступа.
Тело покойного было доставлено в Азербайджан, где был похоронен в Сальянском районе.
Комментарии
Армяни?
Переволновался перед волей.