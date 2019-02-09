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Азербайджанский бизнесмен умер в барнаульской тюрьме за 10 дней до освобождения

, ИА "Амител"
Отбыв почти все 12 лет наказания, Сафаров готовился выйти на свободу
Тело покойного было доставлено в Азербайджан / Фото: haqqin.az

Тело покойного было доставлено в Азербайджан / Фото: haqqin.az

59-летний предприниматель Шахин Сафаров умер в барнаульской тюрьме от острой сердечной недостаточности за 10 дней до освобождения, сообщает haqqin.az.

Отмечается, что с 90-х годов Сафаров занимался бизнесом в Ханты-Мансийске, где был владельцем фабрики по пошиву рабочей и специальной одежды. Также у него был бизнес в сфере строительных материалов.

В 2007 году Сафаров был задержан в Казахстане по обвинению в контрабанде. В том же году суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бизнесмен отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Барнаула.

Отбыв почти весь срок наказания, Сафаров готовился выйти на свободу, однако за 10 дней до освобождения скончался от сердечного приступа.

Тело покойного было доставлено в Азербайджан, где был похоронен в Сальянском районе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.02.2019 17:44
- гость -

Армяни?

0  0
9.02.2019 17:52
- гость -

Переволновался перед волей.

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