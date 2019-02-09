Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, утром местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Температура ночью -22...-27, местами в восточных районах до -33. Днем -13...-18, местами в южных районах -7...-12. Днем местами в западных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -25...-27, днем -14...-16. Ночью без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Днем также без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Комментарии