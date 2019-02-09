Руководство сети магазинов "Пятерочка" в Сызрани заставляет сотрудников выбрасывать и портить хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не могли забрать малоимущие, сообщает "URA.RU" со ссылкой на местный портал "КТВ-ЛУЧ".
Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин на форуме "Деловая Россия" объяснил смысл уничтожения санкционных продуктов. "Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит", — сказал президент.
Как сообщает местный портал со ссылкой на работников торговой сети, "приказ выбрасывать просроченный хлеб пришел сверху".
"Так что наш директор или менеджер ни при чем. Но у простых сотрудников сердце обливается кровью, когда их заставляют везти хлебушек на помойку", — рассказал изданию один из сотрудников магазина.
Он подчеркнул, что хлеб можно было бы раздавать нуждающимся.
По утверждению работников, нераспроданный хлеб перед утилизацией поливают грязной водой.
Отмечается, что раздать хлеб продавцы не могут, так как это вызовет претензии у Роспотребнадзора.
Комментарии
Это называется - отрыжки дикого капитализма! По принципу - Так пусть же всё сгниёт- это для них лучше, чем нищий на мусорке попользуется. Так даже в Америке не делают. Ужас, до чего дожили.
Совсем одурели!!! Могли бы и в приют "Ласку" отдавать- там собакам с чем-нибудь бы скормили!