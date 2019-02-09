Президент России Владимир Путин назначил 44-летнего генерал-майора полиции Олега Ильиных начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Соответствующий указ опубликован 8 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Олег Ильиных родился 2 августа 1974 года в городе Горно-Алтайске. Окончил Барнаульскую специальную среднюю школу милиции, Барнаульский юридический институт МВД России, Академию управления МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Возглавлял ОВД по Шебалинскому району Республики Алтай, работал замруководителя Управления уголовного розыска по Республике Алтай, начальником криминальной милиции мобильного отряда МВД в Дагестане.
В 2011 году был назначен заместителем министра — начальником полиции МВД по Республике Алтай. С 2013 года руководил управлением МВД по Ненецкому автономному округу, а с 2015 года возглавлял УМВД по Курганской области.
Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке и назначении целого ряда генералов силовых ведомств.
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