Программисты из воронежской компании Creese придумали игру для смартфонов "Елочка без соли — наряди елочку", пишет "Бийский рабочий".
Героем игры стал всем известный житель Бийска Вячеслав Степанович. Игрокам предлагается выбрать елку, нарядить ее по своему вкусу, а потом узнать "мнение деда" — нарезку из фраз, которыми бийский пенсионер прославился на всю страну.
Получившуюся елочку также можно отправить другу в виде открытки.
Разработчики игры — компания из Воронежа. В аннотации к игре они указали, что в ней есть музыка, красочный дизайн и много разных вещей. Также в игре есть соль, "но она дорогая, так что играй без соли".
Ранее новосибирский магазин футболок выпустил партию одежды "по мотивам" высказывания бийского пенсионера. Предприниматели передали бийчанину 20% от выручки.
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