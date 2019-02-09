Новую версию смерти Децла озвучил продюсер "Ласкового мая"

Продюсер и основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин в эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия-1" заявил, что Кирилла Толмацкого (Децла) могли отравить.
Разин подчеркнул, что знал Кирилла еще с его детства. Также он отметил, что близкие и друзья музыканта не верят в основную версию его смерти – остановка сердца.
"Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества", – рассказал Разин.
"Сейчас Следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – добавил он.
Ранее в СМИ появилась информация о результатах экспертизы крови Децла на наркотики. По предварительным данным, наркотических веществ в теле музыканта не обнаружили.
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