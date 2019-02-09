В Барнауле в субботу вечером, 9 февраля, неизвестный мужчина пытался похитить ребенка, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
В Железнодорожном районе города мужчина пытался похитить ребенка. Произошло это возле жилого дома по адресу: улица Георгия Исакова,116а.
Отмечается, что в подъезде дома мужчина предлагал ребенку деньги, чтобы тот пошел с ним. После отказа ребенка неизвестный пытался его похитить.
Приметы мужчины: на вид 40 лет, рост 160-165, среднего телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, без головного убора, синие джинсы.
Отмечается, что данный мужчина приставал и пытался увести других детей в районе этого дома. Сейчас его разыскивает полиция.
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