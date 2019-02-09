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Россияне сегодня могут поздравить Татьяну Голикову с днем рождения

, ИА "Амител"
Еще в 2016 году Голикова, будучи главой Счетной палаты, подсчитала, сколько россиян в 2019 году окажутся за чертой бедности
Голикова трижды кавалер ордена 'За заслуги перед Отечеством' / Фото: altay-news.ru

Голикова трижды кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" / Фото: altay-news.ru

Заместитель председателя правительства России, вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в субботу, 9 февраля, отмечает свое 53-летие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале уже поздравил вице-премьера: "Поздравляю с днем рождения заместителя председателя правительства России Татьяну Голикову. Занимая высокие должности и ответственные посты, она всюду пользовалась заслуженным уважением и авторитетом. Я желаю Татьяне Алексеевне здоровья, счастья и новых достижений!"

Голикова, которую называют одним из авторов пенсионной реформы в России, родилась 9 февраля 1966 года в городе Мытищи Московской области.

Серьезные посты во власти Голикова занимает с 2002 года. Первый заместитель Министра финансов РФ (2002 — 2004). Заместитель министра финансов России (2004 — 2007). Министр здравоохранения и социального развития РФ (2007 — 2012). Помощник президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (2012 — 2013). Председатель Счетной палаты РФ (2013 — 2018).

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года.

Голикова является трижды кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени (2008, 2012, 2016). 

Работу Голиковой на должности министра сопровождал ряд скандалов в региональных министерствах. Один из них был связан с закупкой на общую сумму 7,5 млрд рублей компьютерных томографов. Некоторые из них, как выяснилось, закупались в регионах через посредников по завышенным ценам.

В 2009 — 2010 годах аудиторская проверка Счетной палаты России выявила также нарушения в ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий.

Также сообщалось о причастности Голиковой к лоббированию продукции фирмы "Фармстандарт", в частности, к продвижению медицинского препарата Арбидол. После этого ее прозвали "мадам "Арбидол".

Ее также критиковали за бездействие по отношению к росту употребления наркоманами дезоморфина (он же "крокодил"), изготавливаемому из производимых "Фармстандартом" кодеиносодержащих препаратов. После скандала эти препараты было запрещено продавать без рецепта.

Во время обсуждения кандидатуры Голиковой на пост вице-премьера по социальным вопросам, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Голикова на посту руководителя Счетной палаты много сделала для повышения авторитета этой структуры.

В ноябре 2016 года Голикова, будучи главой Счетной палаты, подсчитала, сколько россиян в 2019 году окажутся за чертой бедности. Тогда она в Совфеде заявила, что доход около 20,5 миллиона россиян в 2019 году будет ниже официального прожиточного минимума. Прогноз практически совпал с данными Росстата в 2018 году — примерно 20 млн человек (более 13% от всего населения страны).

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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