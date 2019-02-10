Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед сторонниками заявил, что стране не нужен президент, который будет "флиртовать и хихикать" с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в его Twitter.
"Украине не нужен президент и главнокомандующий, который станет перед Кремлем на колени. Не нужен президент и главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным. Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции", – сказал Порошенко, не уточнив, какой именно президент нужен Украине.
Українцям не потрібен Президент і Головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, який буде фліртувати або хіхікати з Путіним. Не потрібен Президент і Головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію. pic.twitter.com/KYlG6PnLpQ— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.
Также Порошенко заявил, что хочет сделать Украину "страной свободных людей". По его словам, экономика страны начинает восстанавливаться, а самые большие трудности остались позади.
Моя мета, щоб Україна була великою країною вільних і заможних людей. Кожна людина має власною кишенею відчути, що найгірші випробування залишилися позаду, що країна йде вперед, що економіка розвивається. Зараз саме це головне в нашій стратегії, нашому баченні майбутнього. pic.twitter.com/iVFd6YZ2gD— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.
Также он рассказал о "собственном пути" развития Украины. По его словам, он заключается в "освобождении от колониальной зависимости" от России и вступлении страны в НАТО и ЕС.
Україна йде своїм шляхом. Власний шлях розвитку – це звільнення від колоніальної залежності від РФ, послідовний курс на набуття членства в ЄС і НАТО та опертя на власні сили. Це — рішуча відсіч планам Росії знищити незалежність України. https://t.co/YIRsnbOmQX— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 февраля 2019 г.
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