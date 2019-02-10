На трассе Алматы – Екатеринбург в Костанайской области Казахстана произошло ДТП со спиртовозом, сообщает "ФедералПресс".
60-летний водитель грузовика не справился с управлением, из-за этого прицеп с цистерной отстегнулся и перевернулся.
Спирт из цистерны начал разливаться в кювет. Очевидцы и местные жители не растерялись и вычерпали ведрами несколько сотен литров спирта.
Видео, на котором радостные мужчины собирают с полей "урожай спирта", появилось в Сети 8 февраля. Само ДТП произошло 6 февраля.
Комментарии
Метиловый спирт от этилового может отличить только специалист. Основной признак - метанол практически не пахнет, а это некоторые любители пить на халяву считают высоким качеством спирта.